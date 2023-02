KBC Securities haalt AkzoNobel van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft woensdag het advies voor AkzoNobel verlaagd van Accumuleren naar Houden, terwijl het koersdoel van 90,00 naar 70,00 euro ging. KBC merkte op dat het aangepaste operationele resultaat van Akzo met 40 procent daalde. Dit was volgens de analist iets beter dan de gevreesde krimp met 44 procent en is te wijten aan zwakke volumes, ondanks de doorgevoerde prijsverhogingen. Voor 2023 wordt een aangepaste EBITDA van 1,2 tot 1,5 miljard euro verwacht. De consensusverwachtingen liggen in het midden van deze bandbreedte, zo merkte KBC op. Door de hoge schuldgraad en de "toch wel sombere" volumevooruitzichten, haalde KBC het aandeel van de kooplijst. Het aandeel AkzoNobel koerste woensdagochtend 5,2 procent hoger op 73,34 euro. Bron: ABM Financial News

