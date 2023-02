Fed-bestuurder Kashkari vindt dat rente verder moet stijgen - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) Neel Kashkari vindt dat de explosieve banengroei in januari in de Verenigde Staten bewijst dat de Federal Reserve meer werk heeft te verrichten om de inflatie te beteugelen. Dit zei de voorzitter van de Minneapolis Fed dinsdag op zakenzender CNBC. Kashkari, die stemrecht heeft binnen het beleidscomité van de Fed, acht het waarschijnlijk dat de rentevoet van de Fed zal stijgen tot 5,4 procent, van de huidige 4,5 tot 4,75 procent. "We moeten de rente agressief verhogen om een plafond op de inflatie te zetten en vervolgens het monetaire beleid zijn werk laten doen in de economie", aldus Kashkari. Het interview met de Fed-bestuurder komt voorafgaand aan een evenement met voorzitter Jerome Powell in Washington, dinsdagavond Nederlandse tijd. Bron: ABM Financial News

