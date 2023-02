Defensieve aandelen in trek op rood Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is de nieuwe beursweek pessimistisch begonnen. Op een slot van 752,40 punten daalde de AEX 1,5 procent.

De AEX zet zijn correctie voorlopig voort, aldus analist Salah Bouhmidi van IG Nederland, die daarbij wijst op de weerstandszone van 760 punten.

Maandag was de rentevrees weer helemaal terug. Het Amerikaanse banenrapport bleek vrijdag veel sterker dan verwacht, wat suggereert dat de economie goed blijft liggen, ondanks de monetaire verkrapping van de Federal Reserve.

Beleggers vrezen dat dit de Fed een vrijbrief geeft om de rente verder te verhogen dan de markt momenteel verwacht, aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. Dinsdag neemt Fed-voorzitter Jerome Powell deel aan een paneldiscussie bij de Economic Club of Washington. De markt zal letten op eventuele hints met betrekking tot het Amerikaanse rentebeleid.

"Ten tweede zijn de geopolitieke spanningen opgelaaid tussen de twee grootste economieën ter wereld, en de zorg is dat dit een negatief effect zou kunnen hebben op de economische relatie tussen de VS en China", aldus Aslam, doelend op een vermeende spionage ballon van China die eind vorige week boven Amerikaans luchtgebied zweefde. De luchtmacht in de VS haalde die ballon dit weekend neer. Beijing zei dat het slechts om een weerballon ging.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de Duitse fabrieksorders in december met 3,2 procent op maandbasis, na een daling van ruim 4 procent in november. De detailhandelsverkopen in de eurozone zijn in december wel gedaald, met 2,7 procent. Er was door economen een afname met 2,5 procent voorspeld.

De euro/dollar noteerde maandag rond het slot op 1,0732. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg naar 2,623 procent. WTI-olie kostte rond 73 dollar.

Stijgers en dalers

Defensieve aandelen Unilever, KPN en Ahold Delhaize wisten maandag in het groen te blijven. Ahold steeg een procent. In een video voor ABM Financial News zei analist Corné van Zeijl dat beursexperts voor deze maand ook het meest vertrouwen hebben in defensieve namen. Wegblijven is het volgens hen bij Prosus.

Unilever komt later deze week met cijfers.

Hekkensluiter Adyen, dat later deze week ook de boeken opent, leverde bijna 5 procent in. Het cyclische ArcelorMittal daalde bijna 4 procent.

Halfgeleiders ASMI, ASML en Besi leverden zo'n 2,5 tot 3,5 procent in. Kepler Cheuvreux is wel te spreken over de Nederlandse halfgeleideraandelen en plakte een koopadvies op ASMI en Besi, terwijl ASML een Houden advies kreeg, omdat dit aandeel na een flinke rally inmiddels wel correct is gewaardeerd.

In de AMX was Aalberts een overtuigende koploper, met een plus van meer dan 2 procent. ABN AMRO Oddo heeft maandag het advies voor Aalberts verhoogd van Neutraal naar Outperform, terwijl het koersdoel van 40,00 naar 59,00 euro ging.

AMG daalde meer dan 3 procent en Inpost verloor ruim 4 procent. Fagron, vorige week nog onder druk, steeg een half procent en Air France-KLM bijna een procent.

TomTom deed goede zaken in de AScX, met een plus van 1,7 procent. CM.com verloor bijna 3 procent en Vivoryon zo'n 4 procent.

Het lokaal genoteerde MotorK werd 43,5 procent duurder. Lucerne meldde dit weekend een kapitaalbelang van 3,01 procent in MotorK.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Amsterdamse slot een procent lager.