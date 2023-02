Tech gebeten hond op rood Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag in het rood geëindigd. De S&P 500 daalde 1,0 procent op 4.136,48 punten, de Dow Jones index verloor 0,4 procent op 33.926,01 punten en de Nasdaq sloot 1,6 procent lager op 12.006,95 punten. Op weekbasis stegen de S&P 500 en Nasdaq wel maar verloor de Dow licht terrein.

De focus lag vandaag op het Amerikaanse banenrapport en de resultaten van techzwaargewichten Apple, Amazon en Alphabet.

Er kwamen in januari 517.000 banen bij in de Verenigde Staten. Dat is veel meer dan de 187.000 waarop de markt rekende. En de werkloosheid liep terug naar 3,4 procent, in plaats van een stijging naar 3,6 procent, zoals analisten hadden verwacht.

De enorme groei van het aantal banen in de Verenigde Staten in januari is breed gedragen en in combinatie met een dalende loongroei is het banenrapport voor de Federal Reserve een bevestiging dat bij de volgende beleidsvergadering een renteverhoging met 25 basispunten afdoende lijkt, zo zei marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag aan ABM Financial News.

De robuuste economie geeft de Fed de ruimte om de rente nog wat verder te verhogen. Marktkenners wezen erop dat beleggers juist rekenen op een groeivertraging die zou moeten leiden tot een pauze in het aantal renteverhogingen.

"Beleggers vrezen dat de Fed een meer hawkish monetair beleid zal voeren, gezien de kracht van de arbeidsmarkt en hun inflatiedoelstelling", volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

Apple behaalde afgelopen kwartaal een lagere winst en omzet, als gevolg van productieverstoringen in China, waardoor het minder premium iPhones kon leveren.

"We denken dat we zouden zijn gegroeid met de iPhone zonder de aanbod beperkingen," zei CEO Tim Cook in een toelichting. "De macro-economische situatie is moeilijker in te schatten, maar het is duidelijk als je naar de cijfers kijkt dat we het kwartaal de wind niet in de zeilen hadden", aldus de Apple-topman.

Alphabet zag in het vierde kwartaal de advertentieinkomsten teruglopen en Amazon schreef vooral zwarte cijfers dankzij Amazon Web Services en dook over heel 2022 zelfs flink in de rode cijfers. Ook social mediabedrijf Snap had het afgelopen kwartaal lastig.

"Vergeet niet dat de drie bedrijven [Amazon, Apple en Alphabet] hun koersen dit jaar al flink hebben zien oplopen. Het lijkt gewoonweg tijd voor beleggers om in aanloop naar het weekend even op adem te komen", concludeerde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Op macro-economisch was er verder aandacht voor inkoopdata voor de Amerikaanse dienstensector. S&P Global meldde een minder sterke afname van de economische activiteit in januari, maar het risico op een economische krimp in het eerste kwartaal blijft, aldus econoom Chris Williamson.

ISM meldde juist dat de Amerikaanse dienstensector in januari weer is gegroeid en ook sterker dan voorzien.

De euro/dollar handelde vrijdagavond op 1,0796. De Amerikaanse obligatierentes liepen vrijdag op.

De olieprijs is vrijdag flink gedaald, terwijl de dollar sterker werd. Bij een settlement van 73,39 dollar werd een vat West Texas Intermediate 3,3 procent goedkoper. Op weekbasis werd WTI meer dan 7,5 procent goedkoper.

Na een positieve reactie op het banenrapport zijn de olieprijzen stevig gedaald "en nadert de olieprijs een kritisch technisch steunniveau van 70 dollar," volgens Peter Cardillo van Spartan Capital.

Bedrijfsnieuws

Alphabet en Amazon sloten vrijdag ruim 2,5 tot 8,5 procent lager na het openen van de boeken donderdagavond. Apple eindigde na een lagere start toch zo'n 2,5 procent in het groen.

De omzet van Apple stond in het afgelopen kwartaal onder druk door productieverstoringen in China, waardoor minder iPhones afgeleverd konden worden. De omzet kwam uit op 117,2 miljard dollar, tegenover 123,9 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Analisten rekenden op 121,4 miljard dollar.

Amazon schoot daarnaast flink tekort op het winstvlak, vanwege de "onzekere economie". Het operationele resultaat van de e-commercegigant kwam in het vierde kwartaal uit op 2,7 miljard dollar, tegen 3,5 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. In januari kondigde Amazon nog een grote ontslagronde aan, waarbij ruim 18.000 banen verloren gaan.

Alphabet zag de advertentie-inkomsten bij Google en Youtube in het afgelopen kwartaal onder druk staan en de omzet viel iets lager uit dan verwacht. Ook Alphabet kondigde recent een reorganisatie aan, waarbij 12.000 banen verloren gaan.

Qualcomm daalde iets meer dan een half procent en Starbucks ruim 4 procent na cijfers.

Ford maakte donderdag nabeurs een miljardenverlies bekend en sloot vrijdag ruim 7,5 procent lager. GoPro verloor bijna 12 procent na het openen van de boeken.