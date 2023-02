EU akkoord met prijsplafond Russische olieproducten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Unie heeft een akkoord bereikt over een prijsplafond voor hoogwaardige Russische aardolieproducten. Dit meldde The Wall Street Journal vrijdag op basis van ingewijden. Het gaat om een plafond van 100 dollar voor Russische diesel en 45 dollar voor laagwaardige producten zoals stookolie. Sinds eind vorig jaar geldt al een prijsplafond van 60 dollar voor Russische ruwe olie. Na de unanieme overeenstemming tussen de 27 EU-lidstaten zullen naar verwachting de overige democratieën van de Groep van Zeven, samen met Australië, de overeenkomst bekrachtigen, aldus de zakenkrant. Het akkoord verbiedt westerse bedrijven om Russische olieproducten te verhandelen, tenzij deze onder de vastgestelde prijzen worden verkocht. De prijsbeperkingen voor Russische olieproducten gaan in op 5 februari, dezelfde dag waarop de EU de import van Russische producten in het blok verbiedt. Bron: ABM Financial News

