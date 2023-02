AEX blijft dicht bij huis, cijfers TomTom krijgen warm onthaal

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs bleef vrijdagochtend dicht bij huis na een rally op donderdag. Rond de klok van elf uur steeg de AEX fractioneel tot 758,76 punten.

De AEX deed daarmee een stapje terug van de flinke koerswinsten op donderdag. Volgens beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx zijn beleggers optimistisch gestemd na het rentebesluit van de Federal Reserve en de toelichting daarop door Fed-voorzitter Jerome Powell. Powell zei dat het pad naar een lagere inflatie nu echt is ingezet.

Vanochtend deden de beurzen echter een stapje terug en lijkt ook Wall Street vanmiddag lager te openen. Blekemolen gaf als reden hiervoor dat de cijfers van Big Tech donderdagavond "stuk voor stuk" tegenvielen. Apple meldde de grootste omzetdaling sinds 2016, terwijl Amazon de winst per aandeel stevig zal kelderen. Ook de outlook van Amazon is volgens Blekemolen "niet echt sterk". "Bij Alphabet was het beeld niet veel beter."

Ook buiten de techsector om, vielen de bedrijfsresultaten tegen. Zo verloren Starbucks en Ford in de nabeurshandel 2 tot 6 procent na het openen van de boeken.

De beperkte terugval van de beurzen vandaag moet volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wel worden gezien in het licht van de sterke winsten van donderdag. "De lat om aan de verwachtingen te voldoen wordt steeds hoger gelegd", aldus Hewson.

"De eerste reactie op de cijfers van donderdagavond is negatief en dat kan ook wat druk gaan geven op chipaandelen en andere toeleveranciers aan de techsector. Maar vergeet niet dat de drie bedrijven [Amazon, Apple en Alphabet] hun koersen dit jaar al flink hebben zien oplopen. Het lijkt gewoonweg tijd voor beleggers om in aanloop naar het weekend even op adem te komen", concludeerde Hewson.

Op macro-economisch vlak steeg de Europese dienstensector in januari iets harder dan voorzien. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector kwam in januari uit op 50,8 tegen 49,8 in december en de samengestelde index steeg van 49,3 naar 50,3, de hoogste stand in zeven maanden.

Na zes maanden van krimp, laat de eurozone weer een kleine groei zien aan het begin van 2023. "Mogelijk kan de eurozone een recessie ontlopen", aldus econoom Chris Williamson van S&P in een reactie. Het vertrouwen onder ondernemers is dan ook duidelijk gestegen, door lagere prijsdruk, minder verstoringen in de aanvoerketen en afnemende zorgen over de energieprijzen, dankzij subsidies en relatief warm weer. "Maar het is nog te vroeg om niet meer voor een recessie te vrezen", waarschuwde Williamson.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0925. De olieprijzen maakten een pas op de plaats op 75,90 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen wonnen Shell en Besi ongeveer 1,4 procent. Fintechbedrijf Adyen is de grootste daler met een verlies van 2,2 procent. Donderdag boekte Adyen nog een dubbelcijferige koerswinst. ING leverde 1,7 procent in.

In de AMX daalde OCI 2,3 procent. CTP won 2,0 procent. PostNL schreef 1,4 procent bij.

In de AScX straalt TomTom na cijfers met een koersstijging van 8,2 procent. De navigatiespecialist is in het vierde kwartaal opnieuw in de rode cijfers gedoken, maar het verlies was wel iets minder diep dan gevreesd, en de omzetverwachting voor 2023 werd naar boven bijgesteld. Voor 2023 gaat TomTom niet langer uit van omzet van 500 miljoen tot 550 miljoen euro, maar van 540 tot 580 miljoen euro. Daar zit echter een boekhoudkundige meevaller van 40 miljoen euro in. Hiervoor gecorrigeerd, daalde de outlook juist met 5 miljoen euro, aldus ING.

ForFarmers en Majorel verloren ongeveer 2,7 tot 3,7 procent.