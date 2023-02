Kleine omzetstijging voor Merck Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Merck heeft het in het vierde kwartaal beter gedaan dan analisten hadden ingeprijsd. Dit bleek donderdag uit de cijfers van de Amerikaanse farmaceut. Op aangepaste basis daalde de winst van 1,81 naar 1,62 dollar per aandeel, hetgeen beter was dan verwacht. Analisten rekenden op 1,53 dollar per aandeel. De omzet steeg met 2 procent tot 13,83 miljard dollar, terwijl de consensus samengesteld door FactSet op 13,66 miljard dollar mikte. Merck zag de omzet bij de grootste divisie Pharma oplopen, maar bij het veel kleinere Animal Health licht dalen. Netto boekte Merck een winst van 4,13 miljard dollar. Een jaar geleden was dit nog 4,59 miljard dollar. Outlook Voor heel dit jaar rekent de farmaceut op een winst per aandeel van 6,80 tot 6,95 dollar, terwijl analisten uitgaan van 7,33 dollar per aandeel. De omzet zal naar verwachting tussen 57,2 en 58,7 miljard dollar uitkomen. Dat achten analisten ook haalbaar. Het aandeel Merck lijkt donderdag 1,9 procent hoger te openen. Bron: ABM Financial News

