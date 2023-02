Beursblik: KBC Securities verhoogt koersdoel ING Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft donderdag het koersdoel voor ING verhoogd van 13,50 naar 15,00 euro bij handhaving van het koopadvies. ING meldde volgens KBC solide kwartaalcijfers, dankzij een sterke stijging van de nettorentebaten en met steun van overige inkomsten en bijzondere waardeverminderingen. "Maar dat doet niets af aan de sterke onderliggende prestaties", aldus KBC. De bank mikt op een gemiddelde groei van 4 tot 5 procent voor de inkomsten tussen 2021 en 2025, tegen 3 procent eerder. De verhouding tussen kosten en inkomsten moet in 2023 uitkomen tussen 55 en 56 procent, terwijl KBC mikte op 55,3 procent. De blootstelling aan Rusland is ondertussen gedaald, zo merkten de analisten bovendien op. KBC verhoogde het koersdoel op basis van de resultaten en de vooruitzichten. Het aandeel ING daalde donderdagochtend met 4,3 procent tot 12,82 euro. Bron: ABM Financial News

