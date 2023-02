Mithra werkt samen met Duits VaRi Bioscience Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Mithra Pharmaceuticals

(ABM FN) Mithra gaat samen met het Duitse biotechbedrijf VaRi Bioscience werken aan de ontwikkeling van een innovatieve vaginale ring. Dit maakte Mithra donderdagochtend bekend. De CDMO-divisie van Mithra, die zich onder meer richt op onderzoek, ontwikkeling en productie, zal verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de ring. De ring zal dienen voor de behandeling van vulvovaginale atrofie, een aandoening die ontstaat door een forse daling van oestrogenen. Financiële details meldde Mithra donderdag niet. Bron: ABM Financial News

