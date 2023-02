Beursblik: mogelijke meevallers bij ING Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING zal donderdag naar verwachting een hogere winst bekendmaken over het vierde kwartaal, dankzij fors hogere rentebaten nu de marktrentes stijgen, terwijl de kosten voor oninbare leningen op een laag peil blijven. Dat verwachten analisten voorafgaand aan de publicatie van de kwartaalcijfers op donderdag. De analisten rekenen op een nettowinst van 1,15 miljard euro, tegen 945 miljoen euro een jaar eerder. De winst voor belastingen zou stijgen van 1,33 miljard naar 1,66 miljard euro en de rentebaten van 3,37 miljard naar 3,66 miljard euro. De toename zou vooral te danken zijn aan de fors hogere rentebaten. Dit wordt deels tenietgedaan door het versneld wegvallen van de goedkope TLTRO-funding van de ECB, een eenmalige verliespost die Kepler Cheuvreux inschat op 315 miljoen euro. Een deel van de verbeterde renteinkomsten is volgens Kepler Cheuvreux te danken aan de langzame "pass-through" van de hogere marktrentes. Dat wil zeggen, de vertraging waarmee de gewijzigde beleidsrentes worden doorvertaald naar de daadwerkelijke rentetarieven die banken ontvangen en betalen voor leningen en spaargelden. De geschoonde kosten stijgen 4 procent, verwacht Kepler Cheuvreux, in het vierde kwartaal. Over het hele jaar 2022 brengt dat de kostengroei op 1,7 procent. Daarbij zit een eenmalige compensatie voor de hoge energieprijzen van 28 miljoen euro. Kepler Cheuvreux verwacht dat de kosten in 2023 met ruim 5 procent zullen oplopen. De analistenconsensus ziet de totale inkomsten van 18,24 miljard euro in 2022 toenemen tot 22,52 miljard euro in 2025, terwijl de kosten in deze periode veel minder hard zouden stijgen, van 11,09 miljard naar 11,24 miljard euro. ING mikt op een jaarlijkse stijging van de inkomsten met 3 procent. De analisten van Kepler rekenen op een aandeleninkoop van 1,75 miljard euro in 2023. Vooruitblikkend naar de resultaten van Europese banken rekent Credit Suisse ook op verder stijgende rentebaten, terwijl de kwaliteit van kredieten goed overeind blijft. Aankondigingen van dividenden en aandeleninkopen kunnen daarbij een positieve aanjager zijn voor de aandelenkoers. Omdat de ECB in het vierde kwartaal de rente sneller verhoogde dan was ingecalculeerd, denkt Credit Suisse dat veel banken positievere verwachtingen voor de renteverwachtingen kunnen afgeven voor 2023. Omdat de werkloosheid niet sterk is opgelopen, zullen ook de voorzieningen voor oninbare leningen mogelijk veel lager uitvallen dan de 41 basispunten die analisten nu gemiddeld inschatten voor de Europese banken in het vierde kwartaal. Dit zou een sterke toename zijn, vergeleken met de 28 basispunten aan voorzieningen die in de eerste drie kwartalen werden genomen. Volgens Credit Suisse is de Europese bankensector nu gemiddeld gewaardeerd op 80 procent van de boekwaarde wat past bij een aanstaande recessie. Gezien het toekomstige rendement op vermogen zou de sector volgens Credit Suisse de helft meer waard zijn. Als inkomsten en risicokosten meevallen, kan ook het dividend hoger uitvallen dan voorzien. De analisten zien overigens meer ruimte voor verrassingen bij de rentebaten bij ABN AMRO dan bij ING. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.