Bank of England verhoogt met 50 basispunten

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of England heeft de rente zoals verwacht verhoogd met 50 basispunten naar 4,00 procent, maar signaleerde dat de reeks renteverhogingen gepauzeerd kan worden als de inflatie verder daalt en de economie hapert. Dat maakte de Britse centrale bank donderdag bekend. Het besluit om de rente voor de tiende keer op rij te verhogen werd genomen met een meerderheid van 7 stemmen. Twee leden stemden voor het handhaven van de rente op 3,50 procent. Woensdag besloot de Amerikaanse Federal Reserve al de rente te verhogen met 25 basispunten, wat een stap terug was na de 50 basispunten bij de voorafgaande vergadering. De ECB zal naar verwachting net als de Bank of England donderdagmiddag voor 50 basispunten kiezen. De BOE stelde dat verdere renteverhogingen mogelijk zijn, maar alleen als de inflatie langer hoog dreigt te blijven dan de centrale bank nu verwacht. Eerder lag de drempel voor verdere renteverhogingen lager, maar waarschuwde de centrale bank ook dat er een groot risico was dat een krappe arbeidsmarkt en sterke loonsverhogingen de inflatie langer hoog zou houden dan op dit moment de aanname is. "Als er bewijs zou zijn van meer hardnekkige prijsdruk, dan zou verdere verkrapping vereist zijn", aldus de Bank of England donderdag. De centrale bank liet het woord "krachtig" weg bij de toezegging om zo nodig verder in te grijpen, wat een indicatie is dat de volgende stap waarschijnlijk niet groter zal zijn dan 25 basispunten. In een nieuwe voorspelling projecteert de Bank of England dat de inflatie vanaf het tweede kwartaal van 2024 onder 2 procent zal zakken, als de centrale bank de rente de komende maanden verder verhoogt tot 4,50 procent. "De commissie blijft van oordeel dat de risico's voor inflatie aanzienlijk naar de bovenkant overhellen", aldus de verklaring bij het rentebesluit. "De binnenlandse prijs- en loondruk is sterker geweest dan verwacht, wat risico's suggereert dat de onderliggende inflatie hardnekkiger zal zijn." Voorafgaand aan het besluit was al duidelijk dat de beleidsmakers aan de ene kant de inflatie willen bestrijden, en dus de rente met 50 basispunten zouden willen verhogen, maar ook vrezen voor de economische schade als de de renteverhogingen te ver gaan. Daarom werd verwacht dat een aantal beleidsmakers zou kiezen voor een verhoging van 25 basispunten. De twee beleidsmakers die zich donderdag verzetten tegen deze renteverhoging, zeiden dat zij mogelijk binnenkort voor een verlaging zullen stemmen, wat nog niet eerder op deze manier werd gecommuniceerd. "Daar het beleidsklimaat steeds restrictiever is geworden, zou dit het punt naar voren halen, waarop recente renteverhogingen zouden moeten worden teruggedraaid", stelden deze leden. Volgens analisten van Raymond James Investment Services is de Bank of England veel minder somber over de Britse economie dan nog maar een paar weken geleden werd voorspeld. De centrale bank rekent inmiddels op een kortere en minder diepe recessie, merkte hij op. Bron: ABM Financial News

