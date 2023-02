Peloton trekt sprintje Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Peloton Interactive gaat woensdag met meer dan 5 procent koerswinst van start, nadat de kwartaalupdate van de Amerikaanse leverancier van fitnessapparatuur goed wordt ontvangen. De resultaten waren dan ook beter dan de outlook die Peloton had afgegeven. Het aantal gebruikers bleef ongeveer gelijk op 6,7 miljoen, waarvan er 3,0 miljoen zogeheten 'connected subscriptions' zijn. In het tweede kwartaal van het lopende gebroken boekjaar behaalde Peloton een omzet van 793 miljoen dollar. Dat was een jaar eerder in dezelfde periode 1,1 miljard, maar in het eerste kwartaal kwam de omzet uit op 617 miljoen dollar. Peloton had gerekend op een kwartaalomzet van 700 tot 725 miljoen dollar. En analisten gingen ook van een dergelijk bedrag uit. Toch leed Peloton nog een verlies van 335 miljoen dollar. Een kwartaal eerder was dit echter nog 409 miljoen dollar en vorig jaar in het tweede kwartaal was dit 439 miljoen dollar. Voor het huidige derde kwartaal rekent Peloton op een omzet van 690 tot 715 miljoen dollar met een brutomarge van ongeveer 39 procent. Afgelopen kwartaal lag deze marge op 29,7 procent. Bron: ABM Financial News

