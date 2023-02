Update: ECB verhoogt rente opnieuw met 50 basispunten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank heeft de rente donderdag conform verwachting met 50 basispunten verhoogd en zal dit naar verwachting ook in maart doen. Dit bleek uit het rentebesluit van de ECB.

Door de verhoging met 50 basispunten worden de basisherfinancieringstransacties en de rentetarieven voor de marginale beleningsfaciliteit en de depositofaciliteit verhoogd tot respectievelijk 3,00, 3,25 en 2,50 procent.

De ECB maakte de afgelopen tijd al duidelijk dat het nog niet klaar is met zijn renteverhogingen, hoewel de markt hoopte op een draai in het monetaire beleid. De centrale bank gaf donderdag aan dat de rentes ook in maart met 50 basispunten zullen worden verhoogd. De ECB "zal dan het verdere traject van het monetair beleid beoordelen."

De centrale bank benadrukte donderdag opnieuw dat "de toekomstige rentebesluiten van de Raad van Bestuur zullen in elk geval gebaseerd blijven op data en per vergadering worden bekeken."

Analisten van State Street Global Advisors zeiden donderdag in een eerste reactie dat een draai in het beleid nog niet verwacht hoeft te worden.

"Hoeveel kan een centrale bank verhogen in een stagnerende economie na de snelste verkrappingscyclus in de geschiedenis? In totaal is nog maximaal 100 basispunten mogelijk voordat het monetaire beleid een rem zet op economisch herstel", aldus State Street.

Inflatiecijfers uit de eurozone die woensdag verschenen tonen aan dat het werk van de ECB nog niet gedaan is. In januari koelden de prijzen weliswaar af tot 8,5 procent, van 9,2 procent in december, maar de kerninflatie bleef stabiel op 5,2 procent.

"Geen enkele reden voor de ECB om van koers te veranderen", aldus econoom Carsten Brzeski van ING, "want de kerninflatie blijft hardnekkig hoog."

De ECB ambieert een prijsstabiliteit van rond de 2 procent. "Door de rentetarieven op een restrictief peil te houden wordt de vraag getemperd en zal de inflatie na verloop van tijd afnemen", zei de centrale bank donderdag.

Dit moet ook "bescherming bieden tegen het risico van een aanhoudende opwaartse verschuiving van de inflatieverwachtingen", volgens de ECB.

Obligatie-opkopen vanaf maart afgebouwd

De ECB maakte donderdag ook bekend hoe het zijn obligatie-opkopen gaat afbouwen. Vanaf begin maart zullen de aankopen in het kader van het Asset Purchase Programme met gemiddeld 15 miljard euro per maand worden verminderd, tot en met eind juni 2023.

"Het daaropvolgende tempo voor de vermindering van de portefeuille wordt mettertijd bepaald", aldus de centrale bank, en "gedeeltelijke herinvesteringen zullen grotendeels in overeenstemming met de huidige werkwijze worden uitgevoerd."

Om 14:45 uur geeft voorzitter Christine Lagarde een toelichting. De euro/dollar noteert net na het rentebesluit licht lager op 1,0986.

