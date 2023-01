Valuta: Fed kan euro zet omlaag geven. Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De dollar zou deze week steun moeten ondervinden in aanloop naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve op woensdag, dat een doorbraak omlaag voor de euro kan inleiden. Dit stelde ING maandag. De euro/dollar steeg maandagochtend en noteerde op 1,0891, wat 0,2 procent hoger is dan vrijdagavond. Eerder maandag schommelde het muntpaar nog rond 1,0860. Een renteverhoging met 25 basispunten wordt algemeen verwacht van de Federal Reserve. Dit kan een korte rally opleveren, voorziet analist Chris Turner van ING in een rapport. Turner verwacht dat de Fed waarschijnlijk tegengas zal geven aan de marktverwachting, die een renteverlaging met 50 basispunten voor eind 2023 inprijst. De dollar zou kunnen dalen als de Fed suggereert dat verdere renteverhogingen afhankelijk zijn van economische data, aldus Turner. De euro houdt zich intussen goed staande boven het belangrijke steunniveau van 1,0850. Dit lijkt een "koop-de-dip-bodem" te zijn geworden, in afwachting van het rentebesluit van de ECB, volgens analist Francesco Pesole van ING. Naast een verhoging van 50 basispunten voorziet ING dat de centrale bank een "havikige toon" zal blijven aanslaan, door tegengas te bieden tegen alle speculatie op een renteverlaging later in het jaar. De renteverhoging door de Fed woensdag zou wel kunnen leiden tot een doorbraak omlaag voor de euro/dollar. Economisch nieuws is er deze week verder over de inflatie in Duitsland en de eurozone op dinsdag en inkoopmanagersindexen voor de industrie op woensdag. Donderdag zijn de rentebesluiten van de ECB en Bank of England. De Bank of England zal naar verwachting de rente met 50 basispunten verhogen, net als de ECB. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.