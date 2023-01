Kepler Cheuvreux haalt WDP van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN) Kepler Cheuvreux heeft het aandeel WDP van zijn kooplijst gehaald en geeft een Houden advies, nu het koersdoel bijna is bereikt. Het koersdoel gaat maandag met 1 euro omhoog naar 31,00 euro. Het aandeel wordt verhandeld tegen een premie ten opzichte van sectorgenoten en daar zijn duidelijke redenen voor, meent Kepler Cheuvreux. De jaarresultaten en het herhalen van de outlook voor de lange termijn lieten zien hoe wendbaar het bedrijf is en zich weet aan te passen aan een nieuw klimaat. De doelstelling van 6,3 procent jaarlijkse groei van het resultaat tot 2025 is volgens de analisten minder kapitaalintensief en meer gericht op autonome groei. Dat betekent dat de schuld goed onder controle zou moeten blijven, ook als de vastgoedwaarderingen nog verder dalen. Kepler Cheuvreux heeft zijn prognose voor de investeringen daarom gehalveerd van 500 miljoen naar 250 miljoen euro per jaar, en denkt nu dat de portefeuille tegen 2025 niet 8,6 miljard maar 8,0 miljard euro waard zal zijn. De kosten van de schulden zullen hierdoor ook lager zijn dan eerder ingeschat. Bron: ABM Financial News

