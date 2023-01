Afzetprijzen Nederlandse industrie stijgen minder hard

(ABM FN-Dow Jones) De afzetprijzen in de Nederlandse industrie lagen in december opnieuw flink hoger dan in dezelfde periode vorig jaar, maar de stijging was voor de zesde maand op rij minder groot dan in de maand ervoor. Dit bleek maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De afzetprijzen stegen in december met 14,2 procent op jaarbasis. In november was dit nog 17,2 procent en in oktober nog bijna 21 procent.

Sinds juli 2021 is de prijsstijging ongekend groot, door het snelle herstel van de economie na de coronacrisis, en de oorlog in Oekraïne zorgde voor extra prijsdruk, stelt het CBS.

In juni van 2022 piekte de prijsstijging op 30,5 procent en sindsdien neemt de stijging elke maand verder af.

Het verschil tussen de prijsstijgingen in november en december hangt sterk samen met de prijsontwikkeling van ruwe aardolie, merkt het CBS op. In december was Brent-olie bijna 17 procent duurder dan een jaar eerder en in november was dat nog ruim 26 procent.