Beursblik: solide margeverwachting Signify

Beeld: Signify

(ABM FN-Dow Jones) Signify heeft vrijdag een solide outlook afgegeven voor de marges in 2023, maar de verwachtingen voor de vrije kasstroom dit jaar zijn wel wat aan de zwakke kant. Dit oordeelde Degroof Petercam vrijdag. De kwartaalresultaten waren zoals verwacht een tegenvaller, vooral door tijdelijke factoren, waaronder de coronacrisis. De aandacht ging na de recente waarschuwing van Signify daarom vandaag vooral naar de outlook, zo stelde analist Frank Claassen. Gezien de volatiliteit in de markt, vindt de analist het begrijpelijk dat Signify geen verwachting afgaf voor de omzetgroei. Degroof mikt voor 2023 op een omzetkrimp op vergelijkbare basis van 2,4 procent. De outlook van Signify van een aangepaste EBITA-marge van 10,5 tot 11,5 procent noemde Degroof bemoedigend. "Het laat de bereidheid van Signify zien om de kostenbasis verder omlaag te brengen", aldus Claassen. Degroof denkt zelf dat een marge van 10,5 procent haalbaar is. De verwachtingen voor de vrije kasstroom voor dit jaar zijn wel wat zwak, zo vindt de analist. Dit heeft volgens hem te maken met de sterker dan voorziene terugval in het werkkapitaal in het afgelopen kwartaal. Degroof Petercam heeft een Houden advies op Signify met een koersdoel van 34,00 euro. Het aandeel Signify steeg vrijdag 1,4 procent op 33,64 euro, na aanvankelijk lager van start te zijn gegaan. Bron: ABM Financial News

