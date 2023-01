'Nederland en Japan lijken nieuwe exportregels China te steunen' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) Nederland en Japan lijken zich achter de plannen van de Verenigde Staten te scharen om nieuwe exportregels voor halfgeleiders op te leggen voor China. Dit meldde persbureau Bloomberg vrijdag op basis van bronnen. Amerikaanse, Nederlandse en Japanse afgevaardigden zouden vandaag de gesprekken kunnen afronden over nieuwe beperkingen rond de levering van technologie aan Chinese bedrijven, zo schreef Bloomberg. Donderdagavond laat zouden de gesprekken in Washington nog in volle gang zijn. Bloomberg meldde dat het onwaarschijnlijk is dat de landen met een gezamenlijke aankondiging komen met de beperkingen die worden opgelegd. In Nederland zullen de beperkingen vooral gelden voor technologie van ASML. In Japan gaat het om technologie van Nikon. Eerder deze maand meldde Bloomberg al dat de landen met elkaar in gesprek zijn over een exportverbod. Toen werd gemeld dat ook Zuid-Korea bij deze gesprekken aanwezig is. "Het zal veel inspanning kosten om tot een deal te komen", zo liet de Amerikaanse ambassadeur van Japan, Rahm Emanuel, eerder deze maand weten. Bron: ABM Financial News

