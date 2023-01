HAL keert minder dividend uit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) HAL is van plan om over 2022 minder dividend uit te keren dan over 2021. Dit werd donderdagmiddag bekend. Over 2021 keerde HAL nog 5,70 euro per aandeel aan dividend uit en over 2022 stelt het bedrijf 5,00 euro per aandeel voor. "Het dividendbeleid is, onvoorziene omstandigheden voorbehouden en mits de stand van de liquide middelen dit toelaat, het dividend te baseren op 4 procent van de naar volume gewogen gemiddelde decemberkoers in het jaar voorafgaande aan het jaar van de dividenduitkering", aldus HAL. Het dividend wordt voor 50 procent in contanten en 50 procent in aandelen uitgekeerd. Op 19 mei noteert het aandeel ex-dividend. Bron: ABM Financial News

