Omzet Accsys in de lift

(ABM FN-Dow Jones) Accsys heeft in de afgelopen negen maanden de omzet zien aantrekken. Dit bleek donderdagochtend uit cijfers van de houtveredelaar met een fabriek in Arnhem.

In de afgelopen negen maanden, tot eind december, steeg de omzet op jaarbasis met 32 procent tot 109 miljoen euro, aangejaagd door een hogere productie in Arnhem hogere prijzen. Na prijsverhogingen in de eerste jaarhelft voerde Accsys ook kleinere verhogingen in het derde kwartaal door. De volumes stegen met een procent.

De vraag naar Accoya bleef volgens het bedrijf veerkrachtig, met een duidelijk orderboek voor het lopende vierde kwartaal, ondanks een vertraging in de bouwsector.

Accsys had 52 miljoen euro aan schulden, 9 miljoen euro minder dan in september 2022.

Accsys noemde de voorraden nog wel hoog, mede door langere levertijden tijdens de feestdagen, maar die zullen tegen het einde van het gebroken boekjaar dalen.

Het bedrijf zegt verder goede vooruitgang te boeken in het zoeken van een nieuwe topman. Ook het proces om een nieuwe CFO aan te stellen is in gang gezet.

CEO Rob Harris zegt tevreden te zijn over de prestaties in het derde kwartaal, wijzend op een sterke omzetgroei binnen de Accoya-activiteiten na de capaciteitsuitbreiding in Arnhem.

Volgens de topman ligt het bedrijf op schema om de verkoopvolumes in de tweede jaarhelft te laten stijgen met 50 procent ten opzichte van de eerste jaarhelft. Dit zal leiden tot een bijna verdubbeling van de onderliggende EBITDA dit boekjaar.

Accsys studeert nog altijd op de financiering van de fabriek in Hull. Vooralsnog lijkt het erop dat de eerder genoemde 35 miljoen euro aan resterende kosten niet zullen worden overschreden.