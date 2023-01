IBM kondigt ontslagronde aan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) IBM heeft woensdagavond een ontslagronde aangekondigd, waardoor er tot 3.900 banen zullen verdwijnen. De ontslagen komen vooral uit de desinvestering van healthcare en het afstoten van Kyndryl. IBM heeft een last genomen van 300 miljoen dollar om de ontslagronde uit te voeren. In totaal gaat het om een afname van het personeelsbestand van 1,4 procent. IBM kwam woensdag ook met cijfers. IBM voldeed in het vierde kwartaal aan de winstverwachtingen en wist de omzet nagenoeg gelijk te houden, met een gunstige trend aan het eind van het jaar. Bron: ABM Financial News

