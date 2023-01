Aandeelhouders Envipco akkoord met emissie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aandeelhouders van Envipco zijn dinsdag akkoord gegaan met alle voorstellen tijdens de aandeelhoudersvergadering. Dit betekent dat Envipco 5,64 miljoen aandelen mag uitgeven, na de succesvolle plaatsing van aandelen bij beleggers in december. Daarvoor moest meer dan 75 procent van het zittende aandelenkapitaal akkoord gaan. De aandelen werden geplaatst tegen een prijs van 2,66 euro, destijds een korting van ruim acht procent. De maker van recyclingsystemen voor flessen en blikjes richtte zich specifiek op Noorse en internationale institutionele beleggers. Bestaande aandeelhouders kregen geen voorkeursrechten. Het geld is bedoeld om te investeren in werkkapitaal, onderzoek en ontwikkeling en andere zaken. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.