Beursblik: omzetgroei Microsoft onder druk

Beeld: Microsoft

(ABM FN-Dow Jones) Microsoft heeft afgelopen kwartaal waarschijnlijk zijn traagste omzetgroei in meer dan zes jaar geboekt, omdat de vraag naar zijn software en clouddiensten afnam door zorgen over de economische groei. De omzetgroei komt over het tweede kwartaal vermoedelijk uit op minder dan 3 procent, terwijl de winst vermoedelijk met meer dan 8 procent daalde. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenen op een omzet van 53,12 miljard dollar en een nettowinst van 17,21 miljard dollar. De cijfers van Microsoft vanavond nabeurs volgen op de aankondiging vorige week dat het bedrijf 10.000 banen gaat schrappen. Volgens onderzoeksfirma Gartner daalden de wereldwijde PC-verkopen in het vierde kwartaal van 2022 met 29 procent. Marktkenners verwachten dat die trend pas in 2024 verbetert. Qua cloud computing ging het Microsoft de afgelopen jaren beter af, onder meer dankzij de coronapandemie. Het bedrijf rapporteerde meerdere kwartalen op rij een omzetgroei van meer dan 50 procent voor Azure. Microsoft zet ook steeds meer in op kunstmatige intelligentie. Maandag werd bekend dat het miljarden dollars extra investeert in OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, de bot die onder meer essays kan schrijven. Ook computerspelletjes en consoles blijven belangrijk. Microsoft wil Activision Blizzard overnemen voor 69 miljard dollar, maar die plannen stuiten op veel weerstand. Zo is de Federal Trade Commission in de VS naar de rechter gestapt om de overname te blokkeren en zou ook de Europese Commissie bezwaren hebben. Microsoft opent dinsdag na het slot van Wall Street de boeken. Bron: ABM Financial News

