ING verhoogt koersdoel ASML fors

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft maandag, in aanloop naar de kwartaalcijfers, het koersdoel voor ASML verhoogd van 610,00 naar 750,00 euro, met een herhaling van het koopadvies. Woensdag opent het Veldhovense bedrijf de boeken. Hoewel de taxaties van ING voor het vierde kwartaal en 2022 iets onder de analistenconsensus liggen, is de bank juist optimistischer over 2023. Voor dit jaar rekent ING op een omzetgroei van 26 procent. Wel zal dit vooral in de tweede helft van 2023 worden gerealiseerd, denkt analist Marc Hesselink. Verder nam Hesselink de nieuwe doelstellingen van ASML voor 2025 en 2030 op in zijn model, wat resulteerde in de koersdoelverhoging. In 2025 wil ASML een omzet genereren van 30 tot 40 miljard euro met een brutomarge van 54 tot 56 procent. En in 2030 moet dit oplopen naar 44 tot 60 miljard euro met een marge van 56 tot 60 procent. "De lange termijn is alleen maar nog aantrekkelijker", vindt Hesselink, wijzend op de stijgende omzet en marge. Voor 2025 rekent ING op 36 miljard euro omzet. Bron: ABM Financial News

