Schlumberger verslaat verwachtingen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Schlumberger heeft in het vierde kwartaal boven verwachting gepresteerd en kondigde weer een grote dividendverhoging aan. Dit bleek vrijdag uit de resultaten van de Amerikaanse oliedienstverlener. In de verslagperiode steeg de nettowinst van 907 miljoen naar 1,1 miljard dollar, of 0,74 dollar per aandeel. De aangepaste winst was met 0,71 dollar wederom beter dan de 0,68 dollar waar analisten geraadpleegd door FactSet op rekenden. Een jaar eerder stond er voor deze post 0,63 dollar per aandeel in de boeken. De omzet steeg met 27 procent op jaarbasis naar 7,88 miljard dollar, waar de markt rekende op 7,81 miljard dollar. Bij het onderdeel Well Construction verbeterde de omzet met 35 procent naar 3,23 miljard dollar, waar analisten 2,82 miljard dollar voorspelden. Bij Production Systems was de omzet 26 procent hoger dan een jaar eerder. De vrije kasstroom kwam uit op 0,9 miljard dollar. Voor het vierde kwartaal had Schlumberger een outlook afgegeven van een verdere omzetgroei en margeverbetering. Dividend Schlumberger meldde vrijdag verder het dividend met 43 procent te verhogen, nadat het april ook al een verhoging van 40 procent doorvoerde. Ook hervatte het bedrijf het aandeleninkoopprogramma. Outlook Voor het lopende boekjaar 2023 gaat Schlumberger uit van investeringen van 2,5 tot 2,6 miljard dollar. In 2022 was dit 2,3 miljard dollar. Het aandeel Schlumberger noteert vrijdag in de voorbeurshandel 0,6 procent in de plus. Bron: ABM Financial News

