JPMorgan verhoogt koersdoel ArcelorMittal Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan heeft het koersdoel voor ArcelorMittal verhoogd van 23,00 naar 24,50 euro met handhaving van het Neutraal. Dit bleek donderdag uit een omvattend sectorrapport van de Amerikaanse zakenbank. De analisten van JPMorgan plaatsten ArcelorMittal ook op de zogeheten Negative Catalyst Watch-lijst. Dit betekent dat zij op korte termijn een ondermaatse koersprestatie vrezen, omdat de verwachtingen in de markt voor het vierde kwartaal erg hoog zijn. JPMorgan stelde verder dat de balans van ArcelorMittal dit jaar sterker is dan bij voorgaande vertragingen in de sector. De bank vergelijkt de schuldpositie van de onderneming van halverwege 2022 van 4,2 miljard dollar met de raming voor eind 2022 die de bank op 3,5 miljard dollar heeft staan. In 2019 stond de teller nog op 9,5 miljard dollar aan schuld. Voor het vierde kwartaal waarvan de cijfers op 9 februari door ArcelorMittal worden gepubliceerd, gaat JPMorgan uit van een EBITDA van circa 1 miljard dollar, ongeveer 13 procent onder de huidige analistenconsensus. In het derde kwartaal boekte ArcelorMittal nog een EBITDA van 2,7 miljard dollar. JPMorgan schreef de afname van het resultaat donderdag in het rapport toe aan de combinatie van vooral lagere prijzen en volumedalingen, maar ook aan hogere kosten. De bank verwacht bij de kwartaalcijfers geen aankondiging voor een aanvullende aandeleninkoop. Het aandeel ArcelorMittal sloot woensdag op 28,90 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.