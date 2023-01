'Ebitda-verwachting Just Eat Takeaway.com spreekt tot de verbeelding'

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway.com heeft voor dit jaar een EBITDA-verwachting afgegeven die enorm tot de verbeelding spreekt. Dit oordeelde analist Giles Thorne van Jefferies woensdag.

"Er zit weer leven in maaltijdbezorging en dat laat Just Eat Takeaway.com ook zien met de update over het vierde kwartaal", aldus Thorne. De analist zag de brutotransactiewaarde niet verslechteren, mede dankzij wisselkoerseffecten, terwijl de EBITDA "significant" hoger uitviel dan de verwachtingen.

Vooral de outlook voor dit jaar is in het oog springend, zo meent de analist. Just Eat Takeaway.com mikt op een positieve aangepaste EBITDA van 225 miljoen euro in 2023. Dat is flink meer dan de 80 miljoen euro waarop Jefferies rekende.

"Niet alleen zijn de verschillen ten opzichte van de consensusverwachtingen groot, maar de maaltijdbezorger houdt hierin ook rekening met macro-economische druk en blijft investeren in groei."

Jefferies is te spreken over de waardering, het zicht op winstgevendheid, de opgeschoonde balans en de opwaartse potentie van de winstontwikkeling. "De update over het vierde kwartaal heeft deze visie bevestigd."

Thorne verwacht een positieve koersreactie vandaag.

Jefferies heeft een koopadvies op Just Eat Takeaway.com met een koersdoel van 38,00 euro. Het aandeel sloot dinsdag op 24,12 euro.