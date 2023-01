Euronext gaat clearing derivaten zelf doen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Euronext heeft aangekondigd de clearing van derivaten zelf te gaan doen, in plaats van dit door externe partijen te laten afhandelen. Dit maakte het beursbedrijf maandagavond bekend. De clearing zal vanaf het derde kwartaal van 2024 door Euronext worden afgehandeld, door Euronext Clearing, dat nu al de clearing van alle derivaten op Euronext Milaan doet. De overeenkomst met LCH SA wordt door Euronext opgezegd. Daarvoor betaalt Euronext wel 36,0 miljoen euro. Dit wordt verantwoord in de cijfers over het eerste kwartaal van 2023. Dat bedrag is al opgenomen in de eerder aangekondigde 150 miljoen euro voor het strategische plan 'Growth for Impact 2024'. Als onderdeel van het opzeggen van de overeenkomst met LCH SA heeft LCH Group de optie om het belang van 11,1 procent in LCH SA terug te kopen van Euronext. Verdere mededelingen over de deelneming van Euronext in LCH SA zullen worden gedaan wanneer dat nodig is, aldus de beursuitbater. Door de clearing in eigen hand te nemen, beheert Euronext vanaf het einde van 2024 de hele waardeketen zelf. Bron: ABM Financial News

