Boeing leverde 152 passagierstoestellen af

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Boeing heeft in het vierde kwartaal 152 passagiersvliegtuigen afgeleverd, wat het jaartotaal voor 2022 op 480 toestellen bracht. Dat maakte de vliegtuigfabrikant dinsdagmiddag bekend. Met name voor de Boeing 787 Dreamliner is de productie weer op stoom aan het komen, met 22 geleverde toestellen in het afgelopen kwartaal en een jaartotaal van 31. Er werden 110 Boeing 737 toestellen afgeleverd in het vierde kwartaal en 387 in het hele jaar. Bij de 747, 767 en 777 gaat het om veel kleinere aantallen. De defensietak van de Amerikaanse vliegtuigfabrikant leverde onder andere 5 nieuwe Apache AH-6 gevechtshelikopters af in de laatste drie maanden van 2022, op een jaartotaal van 25 stuks, en 9 nieuwe Chinooks CH-47, op een jaartotaal van 19. Ook werden er 14 Apaches omgebouwd en 3 Chinooks vernieuwd afgelopen kwartaal. Bron: ABM Financial News

