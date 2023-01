Beursblik: behoorlijk vierde kwartaal Shell Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Shell heeft een behoorlijk vierde kwartaal achter de rug. Dit stellen analisten van Credit Suisse maandag. De zakenbank besloot om de winsttaxaties voor 2022 met 2 procent te verlagen, nadat Shell vorige week een korte update versterkte over het vierde kwartaal. De bank wees op de wat tegenvallende gasvolumes, doordat de Prelude FLNG tijdelijk buiten dienst was. Maar dit kan opgevangen worden door bijvoorbeeld betere resultaten bij de handelstak, denkt Credit Suisse. Verder merkte Credit Suisse op dat de operationele kosten over de hele linie wat hoger uitvielen dan verwacht. De analisten zagen echter geen reden om het Outperform advies te verlagen. Volgens hen is Shell een leidende partij in de energietransitie met een sterke kasstroom. Shell geldt ook als één van de favorieten van Credit Suisse. Voor 2023 zien zij een operationele kasstroom van 58 miljard dollar en 20 miljard dollar die terugvloeit naar de aandeelhouders, waarvan 7,5 miljard dollar in de vorm van dividend en 12,5 miljard dollar door de inkoop van eigen aandelen. Volgens Credit Suisse onderschatten beleggers Shell. De bank hanteert een koersdoel van 35 Britse pond. In Amsterdam stijgt het aandeel Shell maandag 1,6 procent naar 27,25 euro. Bron: ABM Financial News

