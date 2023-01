JPMorgan verhoogt koersdoel KPN Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KPN

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan heeft donderdagochtend het koersdoel voor KPN verhoogd van 4,20 naar 4,40 euro bij handhaving van het Overwogen advies. Analisten van de bank zijn van mening dat KPN een aantrekkelijk opwaarts potentieel biedt, waarbij het telecombedrijf kan profiteren van een consolidatie van de mobiele markt. JPMorgan zit met zijn verwachtingen voor KPN voor de middellange termijn boven de analistenconsensus. "We zien op middellange termijn opwaartse potentie van hogere prijzen in de Nederlandse mobiele markt, terwijl de glasvezelstrategie de dienstenomzet uit vast internet kan aanjagen", aldus de bank. Dat zal volgens JPMorgan zorgen dat de omzet weer zal groeien. JPMorgan voerde slechts beperkte veranderingen door in zijn taxaties voor KPN. De verwachtingen voor de omzet in de periode 2022 tot en met 2024 werden “marginaal” met 0,3 procent verhoogd, terwijl de verwachtingen voor de EBITDA na leases voor dezelfde periode werden verlaagd met slechts 0,4 procent. Bron: ABM Financial News

