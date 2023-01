Video: Van Eerden tipt energie en defensief voor 2023 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Energie, defensie, financials, farmacie en voeding. Dat zijn volgens vermogensbeheerder André van Eerden van Aberfeld International interessante sectoren om momenteel in te beleggen. Ondanks de positieve start van het jaar adviseert hij voor de camera van ABM Financial News dat voorzichtigheid belangrijk blijft, aangezien met name geopolitieke ontwikkelingen aandelen negatief kunnen beïnvloeden. Een positieve ontwikkeling is volgens Van Eerden dat de inflatie momenteel aan het pieken is, wat met name het resultaat is van de dalende energieprijzen. Dit zal over een tijdje zeker terug te zien zijn in bedrijfsresultaten. Klik hier voor: Van Eerden tipt energie en defensief voor 2023 Bron: ABM Financial News

