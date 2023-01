Nieuwe contracten voor Geojunxion Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Geojunxion heeft een aantal nieuwe servicecontracten met een totale waarde van meer dan 200.00 euro binnengehaald. Dit maakte de kaartenmaker woensdag voorbeurs bekend. Het gaat om een drietal maatwerk serviceovereenkomsten voor Location Intelligence Services voor een wereldwijd opererend technologiebedrijf. De naam van dit bedrijf werd niet onthuld. Alle werkzaamheden zullen naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 worden uitgevoerd en afgerond. GeoJunxion kondigde woensdag ook de verlenging van meerdere jaarlijks hernieuwbare serviceovereenkomsten aan. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.