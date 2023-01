Berenberg vindt ASR en Aegon nog altijd koopwaardig Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASR

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft dinsdag het koersdoel voor ASR verhoogd van 52,00 naar 52,20 euro bij handhaving van het koopadvies. Daarnaast bleef ook Aegon op de kooplijst van de zakenbank, met een onveranderd koersdoel van 6,20 euro. Analisten van Berenberg kwamen tot het iets hogere koersdoel voor ASR, nadat het de deal met Aegon in zijn ramingen opnam. Aegon verkoopt zijn Nederlandse activiteiten aan ASR. Berenberg verwacht dat de Nederlandse toezichthouder DNB de deal tegen 1 juli 2023 zal goedkeuren. De analisten voorzien dat ASR zijn doelen een jaar eerder kan behalen, namelijk in 2025 in plaats van 2026. ASR mikt onder meer op een stijging van de autonome kapitaalaanwas met 0,6 miljard tot 1,3 miljard euro en een dividendstijging met 5 tot 10 procent per jaar. Berenberg schat in dat de deal en de plannen van Aegon om 1,5 miljard euro van de opbrengsten te gebruiken voor inkoopprogramma's en het afbouwen van schulden, zullen leiden tot onder meer een stijging van de vrije kasstroom per aandeel met 15 procent. Dit zou aan de bovenkant zijn van de bandbreedte van 10 tot 15 procent die Aegon zelf aanhoudt. Het dividend per aandeel kan dit jaar met minstens 20 procent omhoog tot 0,30 euro per aandeel. De deal zorgt er evenwel ook voor dat de operationele kapitaalaanwas per aandeel Aegon met 4 procent zal dalen, terwijl de solvabiliteitsratio kan dalen van 214 procent in juni naar 191 procent pro forma. Het aandeel Aegon sloot maandag op 4,80 euro en ASR op 44,60 euro. Bron: ABM Financial News

