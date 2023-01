WDP houdt in februari buitengewone aandeelhoudersvergadering Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: WDP

(ABM FN-Dow Jones) WDP houdt op 2 februari een buitengewone aandeelhoudersvergadering. Dit meldde het vastgoedfonds dinsdagochtend. Aandeelhouders kunnen op de vergadering goedkeuring verlenen aan bepaalde machtigingen voor het bestuur, waaronder de machtiging om in de toekomst vers kapitaal op te kunnen halen. De buitengewone aandeelhoudersvergadering wordt in de ochtend gehouden. De bijeenkomst start om 9.30 uur. Bron: ABM Financial News

