Nio levert flink meer auto's af

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nio heeft in zowel december als heel 2022 beduidend meer auto's afgeleverd, en een eerder afgegeven waarschuwing bleek wat al te ferm. Dit bleek uit cijfers die de Chinese fabrikant van elektrische auto’s zelf publiceerde. Nio leverde in 2022 122.486 auto's af. Dat is 34,0 procent meer dan in 2021. In december ging het om 15.815 exemplaren, een plus van 50,8 procent op jaarbasis. Eind december waarschuwde Nio dat het vierde kwartaal zou tegenvallen. Waar aanvankelijk nog werd uitgegaan van 43.000 tot 48.000 exemplaren, werd die doelstelling op 27 december bijgesteld naar 38.500 tot 39.500. Uiteindelijk bleek de waarschuwing was overdreven. In het afgelopen kwartaal leverde Nio 40.052 auto's af, een plus van 60,0 procent op jaarbasis. Bron: ABM Financial News

