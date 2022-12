ArcelorMittal neemt Pools metaalrecyclingsbedrijf over Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) ArcelorMittal neemt het Poolse metaalrecyclingsbedrijf Zlomex over. Dit meldde de staalreus donderdagochtend. De financiële details van de transactie werden niet vermeld. Zlomex heeft locaties in Krakau en Warschau en verwerkte en verscheepte vorig jaar bijna 400.000 ton ijzerschroot. Het is de vierde overname van ArcelorMittal van een metaalrecyclingsbedrijf in 2022. Bron: ABM Financial News

