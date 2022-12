Basic-Fit haalt doelstellingen

(ABM FN-Dow Jones) Basic-Fit heeft het aantal lidmaatschappen dit jaar met 50 procent zien stijgen tot 3,35 miljoen, terwijl het aantal clubs werd uitgebreid met 185 stuks tot 1.200. Dit meldde de uitbater van fitnessclubs donderdag.

Daarmee haalde Basic-Fit de eind oktober dit jaar verlaagde outlook. Aanvankelijk rekende de keten op 1.250 clubs en 3,5 miljoen leden, maar in oktober werden deze doelstellingen naar beneden bijgesteld.

In oktober waarschuwde Basic-Fit tevens dat het dit jaar aan de onderkant van de eerder afgegeven omzetbandbreedte van 800 tot 850 miljoen euro zal uitkomen, terwijl ook de onderliggende EBITDA niet op 240 miljoen euro zal uitkomen, maar tussen de 200 en 205 miljoen euro.

Over deze doelstellingen zei Basic-Fit donderdag niets.

Wel kondigde het bedrijf donderdag een aanpassing aan in de lidmaatschapstructuur in Frankrijk, waarbij het basislidmaatschap wordt vervangen door een zogenaamd Comfort lidmaatschap van 24,99 euro per 4 weken. Dit lidmaatschap geeft leden toegang tot alle clubs in Frankrijk.

Basic-Fit heeft, gezien de energieprijsontwikkeling, in Frankrijk voor 100 procent van zijn verbruik voor 2023 vaste prijsafspraken gemaakt. In combinatie met lopende energiecontracten in andere landen is het energieverbruik van de fitnessketen voor 75 procent gedekt met vaste prijzen.

Op vergelijkbare basis rekent Basic-Fit erop dat de gemiddelde energiekosten per club in 2023 55.000 euro per jaar bedragen. Het doel is om het energieverbruik per club in de loop van 2023 met gemiddeld 20 procent te verlagen ten opzichte van het verbruik in 2022.