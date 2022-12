Galapagos ziet medisch directeur vertrekken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Galapagos

(ABM FN-Dow Jones) Dr. Walid Abi-Saab heeft besloten om Galapagos te verlaten als Chief Medical Officer en lid van het Directiecomité per 31 december 2022. Dit meldde het biotechbedrijf donderdagavond.



Hij zal tot 31 mei 2023 bij Galapagos blijven om een soepele overgang te waarborgen, aldus Galapagos, dat verder de pensionering aankondigt van André Hoekema, die in 2005 bij Galapagos startte als Chief Business Officer en lid van het Directiecomité.



Galapagos verwacht in de eerste helft van 2023 een hoofd R&D en lid van het Directiecomité aan te kondigen. Tot die benoeming zal CEO Paul Stoffels ad interim optreden als hoofd R&D.



"Bovendien is het senior managementteam van het bedrijf versterkt met belangrijke aanwervingen en interne promoties in Onderzoek, Ontwikkeling, Business Development en Commercial", aldus Galapagos.



Ook heeft de Raad van Bestuur van het biotechbedrijf twee nieuwe leden van het Directiecomité benoemd, namelijk Annelies Missotten als Chief Human Resources Officer en Valeria Cnossen als General Counsel. Cnossen is tevens verantwoordelijk voor Compliance & Ethics, het Corporate Secretary Office en Intellectuele Eigendom, aldus Galapagos. Bron: ABM Financial News

