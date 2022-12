Twitteraars willen dat Musk opstapt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Elon Musk moet opstappen als topman van Twitter. Dit is de uitkomst van een poll die Musk zelf op Twitter zette. "Moet ik aftreden als Hoofd van Twitter? Ik zal me houden aan de resultaten van deze poll", schreef Musk vannacht in een tweet. De poll werd door meer dan 17,5 miljoen mensen ingevuld. Daarvan vond 57,5 procent dat Musk inderdaad moet opstappen. De overige 42,5 procent vindt dat hij aan het roer moet blijven van het bedrijf dat hij recent voor 44 miljard dollar kocht. Of Musk daadwerkelijk opstapt moet nog blijken. Bron: ABM Financial News

