Delhaize breidt aantal snellaadpunten voor elektrische auto's fors uit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: iStock

(ABM FN-Dow Jones) Delhaize België en Electra breiden het aantal snellaadpunten voor elektrische auto's op de parkeerplaatsen van zijn winkels met 1.800 oplaadpunten uit. Dit meldde Ahold Delhaize vrijdag. "Willen we ervoor zorgen dat elektrisch rijden echt wijdverspreid wordt, dan moeten we het zo makkelijk mogelijk maken, bijvoorbeeld door automobilisten de mogelijkheid te geven hun auto op te laden onderweg of tijdens het doen van hun wekelijkse boodschappen. Een wijdverbreid en vrij toegankelijk laadnetwerk is daarvoor onontbeerlijk en daarin willen we voorop lopen", zei Delhaize-CEO Xavier Piesvaux. De oplaadpunten zijn 24/7 vrij toegankelijk voor iedereen. Snellaadspecialist Electra investeert 100 miljoen euro in het project, samen met Electric by D'Ieteren. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.