Supermarkt Jan Linders wordt franchisenemer Albert Heijn

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Supermarktketen Jan Linders bouwt zijn winkels om naar Albert Heijn-winkels en gaat verder als franchisenemer van de Zaanse supermarktketen. Dat maakten de bedrijven woensdag bekend. Volgens CEO Ferry Moolenschot heeft Jan Linders in deze samenwerking een manier gevonden om duurzaam te blijven ondernemen. Het overgrote deel van de huidige 63 Jan Linders-supermarkten blijf onderdeel van de nieuwe franchiseonderneming van Jan Linders en worden omgebouwd. Daar worden tien bestaande Albert Heijn-supermarkten in het zuiden van Nederland aan toegevoegd. Deze tien winkels krijgen Jan Linders als werkgever. Voor een aantal van de huidige Jan Linders-winkels wordt een nieuwe eigenaar gezocht. Deze gaan niet mee naar de nieuwe franchiseonderneming. Albert Heijn neemt het distributiecentrum van Jan Linders in Bergen over. Alle medewerkers behouden hun baan zodat werkgelegenheid in de regio gewaarborgd wordt. Op het Servicekantoor van Jan Linders vervallen wel banen. Dit kantoor gaat in een compacte vorm verder. De samenwerkingsafspraken zijn onder voorbehoud van advies van beide ondernemingsraden en goedkeuring van de ACM ten aanzien van de supermarkten die overgaan van Albert Heijn naar Jan Linders. De doelstelling is om de betrokken winkels eind 2023 omgebouwd te hebben. Bron: ABM Financial News

