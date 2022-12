Berenberg verhoogt koersdoel Ahold Delhaize Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ahold Delhaize

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor Ahold Delhaize verhoogd van 27,40 naar 30,40 euro met handhaving van het Houden advies. Dit bleek woensdag uit een analistenrapport van de bank. De analisten verhoogden hun taxaties voor de winst per aandeel voor dit en volgend jaar, met respectievelijk 6 en 7 procent. De tweede helft van 2022 zal een sterke omzetontwikkeling laten zien, maar volgend jaar wordt dit lastiger, met een daling in de consumentenuitgaven, met name in Europa, en een aanhoudende kostendruk. Berenberg verwacht volgend jaar een recessie in Europa en de Verenigde Staten, waarin de respectievelijke economieën met 0,8 procent en 1,0 procent krimpen. Bij Ahold Delhaize maken volgens Berenberg de productkosten 69 procent van de omzet uit en deze kosten stegen in de eerste negen maanden van 2022 met 15 procent. De verwachting van de bank is dat deze kosten in 2023 verder zullen stijgen, zij het in een lager tempo dan in 2022. De loon- en energiekosten zullen volgend jaar nog harder stijgen, denkt Berenberg. Een deel daarvan kan Ahold Delhaize opvangen door kostenbesparingen, maar prijsverhogingen zijn volgens Berenberg onontkoombaar. De bank rekent gemiddeld op een prijsverhoging van 5 procent. Het marktaandeel van Ahold Delhaize komt volgens Berenberg niet in gevaar, omdat in Europa 50 procent van de omzet uit eigen merken komt. Daarmee kan Ahold prijsvechters voldoende van zich afhouden. Het aandeel Ahold Delhaize sloot dinsdag op 28,09 euro. Bron: ABM Financial News

