Anglo-American ziet productie volgend jaar weer stijgen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Anglo-American verwacht een productiedaling in 2022, maar rekent voor volgend jaar weer op groei. Dit meldde de mijnbouwer vrijdag in een update, waarin ook de verwachtingen voor de komende drie jaar werden afgegeven. Voor 2022 voorziet Anglo-American een productiedaling van circa 3 procent, terwijl de kosten per eenheid met ongeveer 16 procent stijgen. De investering komen naar verwachting uit op 5,7 miljard dollar, het werkkapitaal tussen de 2,0 en 2,5 miljard dollar. Anglo American benadrukte voor 2022 de gevolgen van de coronacrisis en de geopolitieke uitdagingen die daarbovenop kwamen, evenals extreme weersomstandigheden en lokale verstoringen. Maar in de tweede jaarhelft verbeterde de situatie operationeel. Voor 2023 wordt een productiestijging voorzien van circa 5 procent en een kostenstijging van ongeveer 3 procent. Anglo American denkt 6,0 tot 6,5 miljard dollar te investeren. Het jaar erop gaat de productie opnieuw met 5 procent omhoog, bij 5,5 tot 6,0 miljard dollar aan investeringen. In 2025 blijft de productie naar verwachting op het peil van 2024. De investeringen komen naar verwachting uit tussen de 5,0 en 5,5 miljard dollar. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.