Morgan Stanley: ArcelorMittal aantrekkelijkst binnen staalsector Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) ArcelorMittal biedt binnen de staalsector de meest aantrekkelijke verhouding tussen risico en rendement. Dit concludeerden analisten van de Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley donderdag. Volgens de analisten is bij mijnbouwers, in tegenstelling tot staalproducenten, de verwachte heropening van China al grotendeels ingeprijsd. De tegenwind voor staalproducenten zal waarschijnlijk ook afnemen, wat ruimte biedt voor een “tactische koersherstel” vanaf de huidige lage niveaus, waarbij ArcelorMittal volgens de bank de beste kansen biedt. Hoewel het herstel in 2023 vermoedelijk wankel zal zijn, verhoogde Morgan Stanley de taxaties. IJzererts en aluminium blijven de beste keuzes, maar de bank waarschuwt voorzichtig te zijn met koper. Het aandeel ArcelorMittal noteerde donderdagmiddag 3,1 procent hoger. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.