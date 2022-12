'Grootste verliezen Prosus achter de rug' Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De grootste verliezen bij Prosus zijn achter de rug. Dit stelden analisten van Deutsche Bank woensdag op basis van een beleggersdag van de Zuid-Afrikaanse investeerder op dinsdag. Prosus ziet winstgevendheid steeds dichterbij komen, zo stelden de analisten, nadat het bestuur op dinsdag haar strategie uit de doeken deed om een winstgevende groei te realiseren. Ook gaf Prosus prioriteiten af voor de kapitaalallocatie. Sinds de beleggersdag drie jaar geleden, heeft Prosus zijn belangen wat teruggebracht en de investeerder is op weg naar winstgevendheid. De presentatie van afgelopen dinsdag biedt volgens Deutsche Bank zicht op de doelen om een winstgevende EBIT te realiseren voor de e-commercetak in de eerste helft van 2025. "We verwachten dat de grootste verliezen bij Prosus achter de rug zijn", aldus de analisten. Deutsche Bank heeft een koopadvies op Prosus met een koersdoel van 90,00 euro. Het aandeel leverde woensdagochtend 1,1 procent in op 62,19 euro. Bron: ABM Financial News

