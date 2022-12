AEX lager geopend, Besi en ASMI bungelen onderaan Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdagochtend lager geopend. Kort na opening van de beurzen, koerste de AEX 0,3 procent lager op 721,41 punten. Onder de hoofdfondsen won Unilever 0,7 procent en Just Eat Takeaway 0,5 procent. De maaltijdbezorger moet spoedig zijn plekje in de AEX afstaan aan de investeringsmaatschappij Exor. Techaandelen als Besi en ASMI bungelden onderaan met verliezen tot 1,6 procent. In de AMX won JDE Peet's 4,5 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een koopadvies van Barclays voor JDE Peet's. OCI verloor 1,5 procent. Onder de kleinere fondsen won Azerion 0,7 procent, maar daalde Brunel met 1,8 procent. Bron: ABM Financial News

