Europees geld voor Renewi

Beeld: Renewi

(ABM FN-Dow Jones) Renewi heeft van de Europese Investeringsbank 40 miljoen euro aan investeringen gekregen. Dit maakte het recyclingsbedrijf met een beursnotering in Amsterdam dinsdag bekend. Het gaat om een lening ter gedeeltelijke bekostiging van de investeringen van Renewi in Nederland en België. Die investeringen gaan zitten in de bouw van drie nieuwe high-tech-verwerkingslijnen voor restafval, bedrijfsafval en industrieel afval in Vlaanderen, de bouw van een nieuwe sorteerinstallatie voor harde plastics op de Nederlandse locatie Acht en een upgrade van Renewi's biogasproductie. Renewi gaf verder aan de samenwerking met de EIB in de loop der tijd verder uit te willen breiden. Bron: ABM Financial News

