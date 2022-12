Wall Street sluit lager in aanloop naar banenrapport

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn donderdag overwegend lager gesloten in aanloop naar het belangrijke banenrapport van vrijdag. De S&P 500 daalde 0,1 procent op 4.076,57 punten, de Dow Jones index verloor 0,6 procent op 34.395,01 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent hoger bij een stand van 11.482,45 punten.

De markten wonnen woensdag terrein na uitspraken van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell, die erop hintte dat de Amerikaanse centrale bank de rente met een kleinere stap zal verhogen in december. Dat beeld werd donderdag bevestigd door nieuwe inflatiedata.

De Amerikaanse kerninflatie daalde naar 5,0 procent op jaarbasis in oktober, tegen 5,2 procent in september. Dit was een kleine verrassing, want economen rekenden op 5,1 procent.

Toch leverden de markten in New York donderdag in. Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets kwam dat vooral door winstnemingen.

"Het onderliggende verhaal is wel dat de inflatie afkoelt en de groeiverwachting voor de VS wordt ondersteund door data die vanmiddag verschenen", aldus de marktanalist.

De inkomens van Amerikanen stegen op maandbasis met 0,7 procent, na een stijging van 0,4 procent een maand eerder. De consumentenbestedingen stegen conform de verwachting met 0,8 procent in oktober, na een stijging van 0,6 procent in september.

Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS daalde, wat erop wijst dat de economie nog niet in een duikvlucht is beland door de hoge inflatie en stijgende rentes.

Inkoopdata van S&P Global en ISM vielen wel tegen want die lieten over november een krimp zien voor de Amerikaanse industrie.

Terwijl de zorgen over de aanvoerketen aanhouden, met name met betrekking tot de coronalockdowns in China, verschuiven de zorgen van bedrijven over de aanbodkant naar een sombere outlook voor de vraag, volgens econoom Chris Williamson van S&P Global.

De euro/dollar handelde donderdagavond op 1,0528. WTI-olie werd bijna een procent duurder.

Bedrijfsnieuws

Kroger heeft opnieuw de outlook voor het hele boekjaar verhoogd, na een meevallende winst in het derde kwartaal. Zowel de omzet als de winst zullen dit jaar hoger uitvallen dan eerder voorzien. Het aandeel daalde ruim anderhalf procent.



Costco meldde dat de omzet in november vertraagde. Het aandeel verloor ruim 6 procent.

Salesforce meldde dat co-CEO Bret Taylor na een jaar weer vertrekt. Beleggers vinden dat geen goed nieuws en het aandeel daalde ruim 8 procent. Salesforce boekte het afgelopen kwartaal een lagere winst ondanks een hogere omzet, maar wist de analistenverwachtingen wel te overtreffen.

Snowflake was voorzichtig in zijn vooruitblik, maar het aandeel steeg toch bijna 8 procent.

Orthofix won ruim 10 procent. Twee private equity ondernemingen zouden een overnamebod van 23 dollar hebben gedaan, maar het bedrijf blijft bij zijn huidige plan om SeaSpine Holdings over te nemen met een aandelenruil. De directie heeft niet kunnen concluderen dat het vijandige bod beter is.