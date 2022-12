Co-CEO Bret Taylor snel weer weg bij Salesforce

(ABM FN-Dow Jones) Cloudsoftwarereus Salesforce heeft in het derde kwartaal goed gedraaid, maar is voorzichtiger over het vierde kwartaal, terwijl co-CEO Bret Taylor al na korte tijd weer vertrekt.

Oprichter, co-CEO en voorzitter Marc Benioff neemt de teugels weer geheel zelf in handen vanaf 31 januari, nadat Taylor een jaar geleden was gepromoveerd tot medetopman. Eerder vertrok ook co-CEO Keith Block na achttien maanden naast Benioff.

Taylor zegt na veel nadenken te hebben besloten terug te keren naar het ondernemerschap.

Topman Benioff zei gemengde gevoelens te hebben, "dat Bret heeft besloten terug te treden als co-CEO". Hij wilde niet zeggen of hij de co-CEO-plek nogmaals wil opvullen.

Omdat Taylor gezien werd als de opvolger van Benioff, roept dit veel vragen op rond het managementteam en dat neutraliseert het positieve verhaal over marges in 2023 enigszins, stelde Kirk Materne van Evercore in een commentaar.

De nettowinst daalde in het derde kwartaal tot 210 miljoen dollar, of 0,21 dollar per aandeel, van 468 miljoen dollar een jaar eerder. De aangepaste winst, exclusief beloning in aandelen, was 1,40 dollar per aandeel. Analisten rekenden op 1,22 dollar. De omzet steeg van 6,86 miljard naar 7,84 miljard dollar, vrijwel gelijk aan de consensusverwachting.

Voor het lopende vierde kwartaal rekent Salesforce op een omzet tussen 7,93 en 8,03 miljard dollar en een aangepaste winst per aandeel van 1,35 tot 1,37 dollar. Hier hadden analisten op 8,94 miljard dollar omzet gerekend, dus circa 900 miljoen dollar meer, en een winst van ongeveer 1,44 dollar.